«Спартак» — ЦСКА: прогноз Александра Кожевникова на матч плей-офф КХЛ в Москве

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч плей-офф Кубка Гагарина «Спартак» — ЦСКА.
Ставка: победа ЦСКА в основное время за 1.63.
«Думаю, выиграет ЦСКА, и тогда серия закончится. У «Спартака» достаточно взрослая команда. Там не осталось ничего такого, что можно было бы противопоставить и предъявить красно-синим. Если, конечно, «армейцы» не поменяют вратаря, то вариантов у подопечных Олега Знарка просто не остаётся уже, к моему сожалению.
Мощь у красно-белых пропала. Молодёжь играть перестала, другие тоже не выручают. Номинальным хозяевам будет очень тяжело. С 0:3 они эту серию уже не вытянут. Я люблю говорить, что раз в год и палка стреляет, но таких чудес не бывает, особенно со «Спартаком».
Нас ожидает плотное сражение, упорная игра. ЦСКА победит в одну шайбу и в основное время, никаких овертаймов тут уже точно не будет. Красно-синие отдохнут и будут ждать в гости своих «армейских» соседей из Санкт-Петербурга», — сказал Кожевников.
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