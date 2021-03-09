«Ювентус» — «Порту»: прогноз Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов в Турине

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Порту».



Ставка: проход «Ювентуса» за 1.70.



«Ювентус» сыграет в ответном противостоянии 1/8 финала против «Порту». В первой игре португальцы неожиданно победили со счётом 2:1.



«Старая синьора» набрала приличную форму и стабильно забивает по три мяча в последнее время. Тем не менее провальный старт сезона дал о себе знать, и отставание от лидера Серии А до сих пор велико. К тому же сегодня на поле не выйдет Данило, перебравший жёлтых карточек.



Думаю, сегодня произойдёт камбэк. Класс итальянцев очевиден и намного превосходит оппонента, правда, в Португалии проявить его не удалось. Роналду и компания дома выступают гораздо увереннее, да и выводы после поражения были сделаны.



«Драконы» проиграли в Кубке Португалии, зато в регулярном первенстве дела обстоят лучше. Команда давно не знает поражений и идет второй в зачёте, только вот лидер оторвался на десять пунктов, нужно сконцентрироваться на чемпионате и догонять конкурента из Лиссабона.



На мой взгляд, на выезде португальцам будет невероятно сложно, и пройти дальше с преимуществом даже в один мяч практически нереально. Гости выстрелили дома, но в Турине ситуация совершенно иная. Возможно, будет разгром», — сказал Павлюченко.

«Ювентус» — «Порту». Прогноз: Криштиану Роналду найдёт способ остаться в любимом турнире В 10 последних матчах у «Порту» всего четыре победы, а вот туринцы набрали ход.