«Боруссия» Д — «Севилья»: ставка Романа Павлюченко на встречу 1/8 финала Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Севилья».
Ставка: победа «Боруссии» за 2.30.
«Дортмундская «Боруссия» принимает на своём поле «Севилью» в ответном поединке плей-офф Лиги Чемпионов 9 марта.
«Шмели» потеряли из-за повреждения ряд важных футболистов, однако сезон всё равно вряд ли будет успешным — клуб идёт лишь шестым в турнирной таблице Бундеслиги. Ещё поражение от «Баварии» (2:4) на днях ситуацию осложнило. С другой стороны, в Лиге Чемпионов всё прекрасно — 3:2 в первой игре.
На мой взгляд, немцы будут действовать достаточно осторожно, поскольку основной фокус в текущем сезоне именно на еврокубки. В регулярке за чемпионство не побороться, а добыть место в четвёрке сильнейших можно постараться малой кровью, да и команда имеет ресурсы сыграть на быстрых забегах Холланда.
«Нервионцы» терпят слишком много поражений в последнее время, что и является причиной появившегося отставания от тройки сильнейших в несколько баллов. С дортмундцами получилось быстро открыть счёт, но затем оппонент разорвал. Теперь нужно забивать много.
С большой долей вероятности испанцы вылетят сегодня из еврокубков. В первой игре они провалились, и шансов остаётся немного, тем более на фоне конкурента. В регулярном первенстве ситуация лучше, поэтому стоило бы сконцентрироваться на нём», — сказал Павлюченко.
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