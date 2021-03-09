«Боруссия» Д — «Севилья»: ставка Романа Павлюченко на встречу 1/8 финала Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Севилья».



Ставка: победа «Боруссии» за 2.30.



«Дортмундская «Боруссия» принимает на своём поле «Севилью» в ответном поединке плей-офф Лиги Чемпионов 9 марта.



«Шмели» потеряли из-за повреждения ряд важных футболистов, однако сезон всё равно вряд ли будет успешным — клуб идёт лишь шестым в турнирной таблице Бундеслиги. Ещё поражение от «Баварии» (2:4) на днях ситуацию осложнило. С другой стороны, в Лиге Чемпионов всё прекрасно — 3:2 в первой игре.



На мой взгляд, немцы будут действовать достаточно осторожно, поскольку основной фокус в текущем сезоне именно на еврокубки. В регулярке за чемпионство не побороться, а добыть место в четвёрке сильнейших можно постараться малой кровью, да и команда имеет ресурсы сыграть на быстрых забегах Холланда.



«Нервионцы» терпят слишком много поражений в последнее время, что и является причиной появившегося отставания от тройки сильнейших в несколько баллов. С дортмундцами получилось быстро открыть счёт, но затем оппонент разорвал. Теперь нужно забивать много.



С большой долей вероятности испанцы вылетят сегодня из еврокубков. В первой игре они провалились, и шансов остаётся немного, тем более на фоне конкурента. В регулярном первенстве ситуация лучше, поэтому стоило бы сконцентрироваться на нём», — сказал Павлюченко.

«Боруссия» Д — «Севилья». Прогноз: благодаря таким матчам мы и любим Лигу чемпионов! После поражения от дортмундцев на своём поле «Севилья» проиграла три матча подряд.