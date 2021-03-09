«Ювентус» — «Порту»: беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов!
Сегодня, 9 марта, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют «Ювентус» и «Порту». Начало матча — в 23:00 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!
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3. Получи беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу «Ювентус» — «Порту».
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