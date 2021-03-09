Эксперты назвали шансы России выиграть «Евровидение-2021»

Вчера стало известно, кто представит Россию на конкурсе песни «Евровидение-2021». После отказа группы Little Big провели зрительское голосование, победителем которого стала певица Manizha с песней Russian Woman. Букмекеры оценили её шансы выиграть конкурс.
Прямо сейчас поставить на победу России можно с коэффициентом 10.00. Букмекеры ставят нашу конкурсантку на четвёртое место по шансам. Выше эксперты оценивают шансы исландской группы Daði og Gagnamagnið (коэффициент 6.50), француженки Барбары Прави (8.00) и литовской группы The Roop (9.00). Кроме того, в числе главных претендентов на победу итальянский рок-бэнд Måneskin (11.00), представитель Швеции, который определится в марте (12.00), и болгарская певица Виктория Георгиева (13.00).
65-й конкурс песни «Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме после победы представителя страны Дункана Лоуренса с песней «Arcade» на конкурсе 2019 года. В 2020 году конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.
- 9 марта 2021
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
08:00
-
07:30
-
07:14
- 8 марта 2021
-
19:30
-
19:00
-
18:57
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30