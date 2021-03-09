Эксперты назвали шансы России выиграть «Евровидение-2021»

Вчера стало известно, кто представит Россию на конкурсе песни «Евровидение-2021». После отказа группы Little Big провели зрительское голосование, победителем которого стала певица Manizha с песней Russian Woman. Букмекеры оценили её шансы выиграть конкурс.



Прямо сейчас поставить на победу России можно с коэффициентом 10.00. Букмекеры ставят нашу конкурсантку на четвёртое место по шансам. Выше эксперты оценивают шансы исландской группы Daði og Gagnamagnið (коэффициент 6.50), француженки Барбары Прави (8.00) и литовской группы The Roop (9.00). Кроме того, в числе главных претендентов на победу итальянский рок-бэнд Måneskin (11.00), представитель Швеции, который определится в марте (12.00), и болгарская певица Виктория Георгиева (13.00).



65-й конкурс песни «Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме после победы представителя страны Дункана Лоуренса с песней «Arcade» на конкурсе 2019 года. В 2020 году конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.