«Ливерпуль» — «Лейпциг»: смотреть онлайн, прямая трансляция матча, какой канал покажет

10 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «РБ Лейпциг». Начало игры — в 23:00 мск.



В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1». В первой игре английский клуб победил со счётом 2:0.



Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу британской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех гостей оценён экспертами в 3.10. А ставки на ничью принимаются за 3.70.



Эксперты считают, что матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «РБ Лейпциг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.62, пенальти — за 2.50, удаление — за 4.00.



Проход «Ливерпуля» идёт за 1.11, проход «Лейпцига» — за 7.40.

«Ливерпуль» — «Лейпциг». Прогноз: неужели Клопп проиграет на «Энфилде» в 7-й раз подряд? Последняя победа «Ливерпуля» на «Энфилде» случилась ещё в прошлом году.