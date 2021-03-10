«ПСЖ» — «Барселона»: беспроигрышная ставка 700 рублей к матчу Лиги чемпионов

10 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют «ПСЖ» и «Барселона». Французский клуб победил в гостях 4:1, смогут ли Месси и компания совершить камбэк?



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