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«ПСЖ» — «Барселона»: беспроигрышная ставка 700 рублей к матчу Лиги чемпионов

«ПСЖ» — «Барселона»: беспроигрышная ставка 700 рублей к матчу Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

10 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют «ПСЖ» и «Барселона». Французский клуб победил в гостях 4:1, смогут ли Месси и компания совершить камбэк?

Начало матча — в 23:00 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 700 рублей от букмекерской компании «Фонбет» к этому событию!

Забери свой бонус в четыре простых шага.

1.Скачай приложение «Фонбет».

2. Зарегистрируйся с промокодом TOP.

3. Пройди упрощенную идентификацию.

4. Получи беспроигрышную ставку 700 рублей к матчу Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона».

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