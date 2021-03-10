«Металлург» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 5-й матч серии плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Металлург» Мг — «Барыс».



Ставка: победа «Металлурга» за 1.85.



«Несмотря на то что «Магнитка» на первом этапе плей-офф играет чуть слабее, чем ожидалось, а «Барыс», в свою очередь, выглядит чуть бодрее, чем от него ожидалось, серия идет по намеченному плану и полностью совпадает с прогнозом автора этих строк, выданным на-гора еще перед стартом плей-офф. То есть 2-2 после четырех матчей, и по победе на душу населения дома и на выезде.



В том же самом прогнозе, если вы помните, я ненавязчиво намекнул, что следующие два матча «Магнитка» должна выиграть и завершить серию в солнечном Казахстане. Сейчас уверенность в этом результате немного уменьшилась, но от этого общая победа магнитогорцев не выглядит отдаленнее. Они все равно возьмут эту серию, не мытьем, так катаньем. И уж точно должны выиграть пятый матч. Во-первых, потому, что для «Магнитки» он будет домашним. А во-вторых, потому, что пятым. Ибо великую статистику, согласно которой победитель пятого матча в серии до четырех побед берет серию в 86 процентах, никто не отменял.



Поэтому, несмотря на какую-то четвертьфинальную недоделанность «Магнитки», я все-таки прогнозирую ее победу в пятом матче. Причем даже в основное время, пусть и с минимальным перевесом. Не исключаю даже большого количества заброшенных шайб, но преимущество «Магнитки» в счете в итоге все равно окажется мизерным», — сказал Лебедев.

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