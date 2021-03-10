«ПСЖ» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «ПСЖ» — «Барселона».



Ставка: «ПСЖ» не проиграет и обе забьют за 1.80.



«Ответный матч между «ПСЖ» и «Барселоной» в Париже, который практически превратился в пустую формальность после победы французов 4:1 на «Камп Ноу». Конечно же, шансов у «Барселоны» пройти дальше практически нет, но можно достойно вылететь из этого турнира. «ПСЖ» в первой игре показал, что он более мастеровитая и солидная команда. Это признал и Куман, который сказал, что соперник был во многих компонентах лучше.



Да, «Барселона» после этого собралась и выдала победную серию в чемпионате, сумела героически пройти в Кубке Испании «Севилью», в порядке Лионель Месси. Все, кто говорил «Король умер. Да здравствует король!» после того, как в первой игре Мбаппе сделал хет-трик, наверное, не совсем правы. Месси по-прежнему влияет на результат.



У «Барселоны» новый президент Жоан Лапорта, но как это отразится на ответной игре – не знаю. Забить «Барселона» может, но, скорее всего, и пропустит, даже несмотря на то, что она снова перестроилась на игру в три защитника и смотрится неплохо. Но Пике не будет, Араухо не будет, поэтому «Барселона» пропустит. Обе забьют и тотал больше в этой встрече напрашивается.



Я не думаю, что «Барселона» обыграет «ПСЖ», даже при тех потерях, которые есть сейчас у парижан – Неймар не сыграет, Мойзен Кин сел на карантин. Тем не менее дома «ПСЖ» должен не проиграть. Мой прогноз – «ПСЖ» не проиграет и обе забьют», — сказал Генич.