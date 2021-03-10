«ПСЖ» — «Барселона»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги чемпионов 10 марта

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «ПСЖ» — «Барселона».
Ставка: минимум 4 мяча в матче за 2.08.
«Последние три матча между этими командами в Лиге чемпионов были очень результативными. Вообще история этого противостояния получается очень голевой, за исключением одной игры. Все остальные матчи были не просто верховыми, а суперверховыми.
Я предлагаю не отклоняться от этой точки зрения. В национальных чемпионатах оба клуба в последнее время стараются играть ярко, за исключением встречи с «Монако» для «ПСЖ». Я бы поставил на ТБ (3,5) и «обе забьют».
«ПСЖ» одержал уверенную победу в первой игре в Барселоне. Он предопределил путёвку в следующую стадию турнира, но я думаю, что «Барселона» попытается с первых же минут сыграть в максимально авантюрный футбол, насколько это возможно для клуба. Если такое случится, будет быстрый гол, и я думаю, что ставка ТБ (3,5) должна сработать», — сказал Казаков.
- 10 марта 2021
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