Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«ПСЖ» — «Барселона»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги чемпионов 10 марта

«ПСЖ» — «Барселона»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги чемпионов 10 марта
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «ПСЖ» — «Барселона».

Ставка: минимум 4 мяча в матче за 2.08.

«Последние три матча между этими командами в Лиге чемпионов были очень результативными. Вообще история этого противостояния получается очень голевой, за исключением одной игры. Все остальные матчи были не просто верховыми, а суперверховыми.

Я предлагаю не отклоняться от этой точки зрения. В национальных чемпионатах оба клуба в последнее время стараются играть ярко, за исключением встречи с «Монако» для «ПСЖ». Я бы поставил на ТБ (3,5) и «обе забьют».

«ПСЖ» одержал уверенную победу в первой игре в Барселоне. Он предопределил путёвку в следующую стадию турнира, но я думаю, что «Барселона» попытается с первых же минут сыграть в максимально авантюрный футбол, насколько это возможно для клуба. Если такое случится, будет быстрый гол, и я думаю, что ставка ТБ (3,5) должна сработать», — сказал Казаков.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021