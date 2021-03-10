«Ливерпуль» — «РБ Лейпциг»: прогноз Дмитрия Симонова на игру Лиги чемпионов

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Ливерпуль» — «РБ Лейпциг».



Ставка: обе забьют за 1.55.



«Ужасное текущее состояние не помешало «Ливерпулю» обыграть «Лейпциг» на нейтральном поле 2:0. После этого поединка немцы выиграли четыре матча с общим счетом 11:2, а англичане проиграли три встречи из четырех, причем все поражения были сухими. Что еще страшнее, в последних семи домашних матчах у «Ливерпуля» всего один забитый мяч! Даже удивительно, как «Лейпциг» ухитрился так бездарно (по счету) провести первую игру, что так сильно снизил свои шансы на успех против соперника, которого надо было брать тепленьким.



Неужели «Лейпциг» сумеет совершить чудо на чужом поле и выиграть с разницей в три мяча? В это нелегко поверить, учитывая, что у команды на самом деле хватает кадровых проблем. Но легкой прогулкой для хозяев матч вряд ли станет. Знаете, я рискну и сделаю прогноз на сенсацию — вылет «Ливерпуля». В Лиге чемпионов уже не раз случались подобные невероятные истории, когда вторая встреча переворачивала все. Второй прогноз будет более осторожным — обе забьют. Будет удивительно, если «Лейпциг» не родит хотя бы один мяч в ворота такого «Ливерпуля», а красные не сумеют как следует настроиться на Лигу чемпионов», — сказал Симонов.

«Ливерпуль» — «Лейпциг». Прогноз: прервётся ли жуткая домашная серия Клоппа в Будапеште? Последняя победа «Ливерпуля» на «Энфилде» случилась ещё в прошлом году. Но теперь играть придётся в Венгрии.