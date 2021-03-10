СКА – «Динамо» Минск: прогноз Максима Лебедева на игру плей-офф Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 5-й матч серии плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 СКА – «Динамо» Минск.



Ставка: победа СКА за 1.42.



«Народная мудрость гласит, что даже палка раз в год стреляет. Таким образом, все мы оказались свидетелями претворения мудрости в жизнь. На этом представление закончено, занавес закрыт, публика расходится. Потому что больше кина не будет, а лимит неожиданностей выбран не только в этой серии, но, пожалуй, и во всех четырех сериях Западной конференции.



Неужели кто-то серьезно верит в то, что минчане способны победить в Санкт-Петербурге и тем самым подвесить серию «на тоненького»? Неужели вы думаете, что весь наш могучий судейский корпус во главе с товарищем Анисимовым, блестяще объясняющим в телевизоре всему цивилизованному человечеству, что белое – это на самом деле черное и наоборот, облажается второй раз подряд? Я, конечно, уважаю «зубров», но не до такой же степени! В конце концов вероятность приземления в Минске инопланетян с Альфы Центавра будет все-таки повыше второй подряд победы «Динамо».



Поэтому не вижу смысла дальше морочить вам голову. Грузите на СКА и апельсины бочками. Минск будет вынесен под фанфары, пусть и с небольшим счетом, а может быть, даже в овертайме, что позволит «зубрам» с оптимизмом смотреть в завтрашний день», — сказал Лебедев.