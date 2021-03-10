«Ливерпуль» — «РБ Лейпциг»: ставка Алексея Андронова на игру 1/8 финала Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «РБ Лейпциг».
Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (0) за 1.76.
«Появилась новость о том, что пост тренера сборной Германии будет вакантным после окончания Евро в этом году – Йоахим Лев собирается уйти, поэтому на мне такая кепка. Один из кандидатов Юрген Клопп, чей «Ливерпуль» в глубоком кризисе. Команда не проигрывала на своем поле 68 игр подряд у себя дома, а сейчас она потерпела на «Энфилде» 6 поражений подряд.
«Ливерпуль» выиграл первую встречу у «Лейпцига», поэтому задачи побеждать в ответной игре, с турнирной точки зрения, у него нет, а вот с точки зрения командного настроя, конечно есть. Клоппу нужно как можно быстрее вытащить «Ливерпуль» из этого кризиса – победа может этому помочь. Я не думаю, что «Ливерпуль» так слаб и плох, как это может показаться, если посмотреть на последние результаты.
Букмекеры дают вариант поставить на «Ливерпуль» с форой 0 с коэффициентом 1,76. Мне кажется, что это просто подарок, который в таком матче надо использовать», — сказал Андронов.
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