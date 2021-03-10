«Авангард» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на встречу плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 5-й матч серии плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Авангард» — «Автомобилист».
Ставка: победа «Авангарда» минимум в 2 шайбы за 2.12.
«Когда одна из команд по ходу плей-офф начинает стонать и роптать на арбитров – считай, все, «бобик сдох». Этих плакальщиков можно с чистой совестью вычеркивать из Книги жития этого сезона и больше про них не вспоминать.
Слушайте, по тому, как «Автомобилист» выползал в этом сезоне в плей-офф, по тому, как его добрых полсезона пинали все, кому не лень, а кому было лень, вытирали о него ноги, екатеринбуржцы должны единственной своей четвертьфинальной победе, которую «Авангард» подарил им с барского плеча, радоваться как дети. А не требовать, как персонаж Алексея Смирнова в «Операции «Ы»: «А где компот?».
И если у «ястребов», возможно, и были какие-то шальные мыслишки дать «Автомобилисту» на бедность еще разок выиграть, то после этого екатеринбуржского нытья из серии «Гинер все купил», «Авангард» должен просто прибить соперника в пятом матче так, чтобы еще долго ничего не росло. И чтобы ни одна… э-э-э… женщина с низкой социальной ответственностью не усомнилась в этой победе. Как говорили во времена моего детства: «Если рожа просит кирпича, то кирпич находится».
Победа «Авангарда», достаточно уверенная, пусть и с небольшим преимуществом в счете. Пары шайб будет предостаточно. И пусть нытики из Екатеринбурга идут на мороз. Судейство им, видите ли, не нравится. Они со СКА в плей-офф никогда не играли, а им уже судейство не нравится. Слабаки!», — сказал Лебедев.
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