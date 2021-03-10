«ПСЖ» — «Барселона»: где будет трансляция, когда начало, по какому каналу смотреть

10 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск.
В первой встрече «ПСЖ» выиграл со счётом 4:1. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».
Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу французской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Успех гостей оценен экспертами в 2.75. А ставки на ничью принимаются за 4.05.
Эксперты думают, что матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.40, на пенальти — за 2.40, на удаление — за 3.50.
Проход «ПСЖ» идёт за 1.04 (94%), проход «Барселоны» — за 16.0 (6%).
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