«Ювентус» — «Порту»: результат матча, как сыграли 09.03.2021, какой счёт, кто забил

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» принимал «Порту». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия) и завершилась со счётом 3:2 после дополнительного времени.
На 19-й минуте полузащитник «драконов» Сержиу Оливейра реализовал пенальти, который был назначен за фол Мериха Демирала.
В начале второго тайма, на 49-й минуте, «Ювентус» сравнял счёт. Гол забил Федерико Кьеза, ассистировал ему Криштиану Роналду. Спустя пять минут с поля был удалён нападающий «Порту» Мехди Тареми. Первую жёлтую карточку иранец получил за фол на Кьезе, вторую — за удар по мячу после свистка. Оставшись в меньшинстве, «Порту» не выдержал натиск соперника. На 63-й минуте «Ювентус» забил второй гол. Дубль Федерико Кьезы перевёл игру в дополнительное время.
На 115-й минуте полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра отличился прямым ударом со штрафного, записав на свой счёт дубль. На 117-й минуте «Ювентус» забил свой третий гол усилиями Адриена Рабьо и вновь вырвался вперёд. Но победителем из этого двухматчевого противостояния по общему результату всё равно вышел коллектив из Португалии.
Поставить на победу итальянской команды в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.48: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1480 рублей. Успех гостей оценивался в 7.00. А ставки на ничью принимались за 4.70.
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.78, «обе забьют» — за 1.86, пенальти — за 2.50, а проход «Порту» — за 2.30.
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