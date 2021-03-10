«Боруссия» — «Севилья»: результат матча 09.03.2021, как сыграли, какой счёт, кто забил

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» принимала «Севилью». Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась ничьей со счётом 2:2.



На 35-й минуте встречи счёт открыл нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд. Результативную передачу отдал форвард Марко Ройс. На 54-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Севильи», который успешно реализовал Холанд. На 69-й минуте форвард «Севильи» Юссеф Эн-Несири также реализовал 11-метровый удар и сократил отставание гостей в счёте. В концовке встречи Эн-Несири сравнял счёт.



Первая встреча завершилась победой немецкой команды со счётом 3:2. дортмундская «Боруссия» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «Севилья» завершила выступление в турнире.

Поставить на победу немецкой команды в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.25. Успех гостей оценивался в 3.30. А ставки на ничью принимались за 3.80: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3800 рублей.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.58, «обе забьют» — за 1.85, пенальти — за 2.50, а проход дортмундцев — за 1.18.