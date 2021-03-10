«ПСЖ» — «Барселона»: прогноз Александра Вишневского на матч Лиги чемпионов в Париже

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «ПСЖ» — «Барселона».



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.56.



«ПСЖ» катком проехался по «Барселоне» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, выиграв на «Камп Ноу» 4:1. Отыгрывается ли такое? Конечно, нет! Любая нормальная команда отыграть такое не может, но является ли нормальной «Барселона», которая несколько раз выигрывала первый матч в три мяча и в итоге проигрывала, которая столько раз делала обратные камбэки, когда перед ответной игрой на нее никто не ставил? «ПСЖ» знает, что такое бывает, потому что мы помним феерический отыгрыш «Барселоны» при прошлой встрече этих команд, когда она проиграла 0:4 первую игру, но дома выиграла 6:1! Это история футбола!



Буквально недавно «Барселона» отыгралась в Кубке Короля. Лично я этого совершенно не ждал. Каталонцы проиграли 0:2 в Севилье в первой игре, но во второй игре взяли и отыгрались, забив на 93-й минуте – Пике перевел игру в компенсированное время, где она забила еще один гол и выиграла 3:0 у «Севильи». Потрясающий результат!



Очень забавно, что Пике прибил «Севилью» после того, как «Севилья» над ним поиздевалась в твиттере. Теперь Пике не сможет встретиться со своим старым другом Неймаром и другими парижанами, так как он доигрывал игру с травмой. Его отсутствие существенно ослабляет игру «Барселоны» и снижает шансы «Барселоны» на то, чтобы отыграться. Хотя какие тут шансы? Коэффициент на то, что «Барселона» пройдет в четвертьфинал, – 18,0! Можете срочно продавать квартиру, ставить эти деньги на проход «Барселоны», и у вас будет 18 квартир. Можете ломать между ними стены, устраивать дворец и проводить там аквадискотеку.



А если быть серьезным, то «Барселона» постарается сделать все возможное, но наткнется на какую-нибудь контратаку «ПСЖ» и пропустит. Самое логичное, на что можно поставить, – обе забьют и тотал больше 2,5. Коэффициент не очень большой, но гнаться за каким-то астрономическим количеством голов я бы поостерегся. Какой смысл парижанам забивать много, когда они понимают, что их устраивает поражение 0:3? Желание засушить игру будет очевидным.



С другой стороны, когда у тебя есть Неймар, а он, скорее всего, восстановится к этой игре, великолепный Мбаппе и прекрасная полузащита, которая потрясающе выглядела в первой игре, то голы, против идущей ва-банк «Барселоны», кое-как рождаться будут. По крайней мере, голевые моменты точно. Так что советую взвешенную и аккуратную ставку – тотал больше 2,5 и обе забьют», — сказал Вишневский.

«ПСЖ» — «Барселона». Прогноз на матч: забудьте о 6:1. Мбаппе не допустит чуда в Париже «Барселона» добавила, но легендарное спасение в матче с «ПСЖ» четырёхлетней давности не повторит.