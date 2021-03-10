«Металлург» — «Барыс»: прогноз Александра Кожевникова на игру плей-офф Кубка Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч 5-го раунда плей-офф Кубка Гагарина КХЛ «Металлург» — «Барыс».
Ставка: победа «Металлурга» в основное время за 1.75.
«Металлург» играет пятый матч дома. Думаю, счет в серии после сегодняшней встречи станет 3:2 в пользу «сталеваров». Жалоб будет уже меньше, уральцы явно посильнее: и по игре, и по всем остальным показателям. Они включат все свои резервы.
Если дома победят, то в шестом матче, на выезде в Нур-Султане, могут всё завершить в свою пользу. Так что выиграют с преимуществом в одну шайбу, в основное время, но сам счет будет минимальным. Возможно, еще один гол забьют в пустые казахстанские ворота. Это, сами понимаете, дело случая.
Если уральцы рассчитывают на дальнейшую борьбу, то они просто обязаны брать и побеждать в любом случае. Пусть даже с минимальным счетом 1:0. «Барыс» ведь может и не забросить вообще, если вратарь «Магнитки» упрется, а защитники ему в этом помогут. Кто готов рискнуть — ставьте на сухую победу хозяев», — сказал Кожевников.
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