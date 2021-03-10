«Ливерпуль» — «Лейпциг»: ставка Максима Калиниченко на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Лейпциг».
Ставка: победа «Лейпцига» с форой (0) за 2.16.
«Лейпциг» был неплох в первом матче. Однако он совершил две ошибки, из-за чего и пропустил два гола. «Ливерпуль» сейчас голоден до побед и тот выигрыш у «Лейпцига» был для него очень кстати.
Своими шансами в их первой игре команда Нагельсмана воспользоваться не смогла. «Ливерпуль» сыграл качественнее и увереннее, что и помогло ему выиграть.
Коронавирус все еще вносит коррективы во все аспекты жизни. Так что и эта их игра пройдет на нейтральном поле. Возможно, это будет даже на руку «Ливерпулю». Сейчас на домашнем стадионе «Энфилд» у него идет позорная серия поражений. Так что в этой игре с «Лейпцигом» он не будет беспокоиться о результате именно дома.
Все-таки, даже несмотря на победу в первой игре, «Ливерпуль» сейчас не смотрится фаворитом. Он терпит бедствие в АПЛ и очень часто проигрывает там в последнее время.
«Лейпциг», напротив, только побеждает в последних матчах немецкого чемпионата и идет там на хорошей позиции. Шансы в ответной игре с красными у него определенно есть. Тем более что «Ливерпуль» все еще имеет огромную дыру в центре обороны из-за большого количества травм.
Я склоняюсь к успеху немцев в этой игре. Думаю, «Ливерпулю» будет очень тяжело снова выиграть в этом матче», — сказал Калиниченко.
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