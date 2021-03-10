«Авангард» — «Автомобилист»: прогноз Александра Кожевникова на встречу Кубка Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч плей-офф Кубка Гагарина «Авангард» — «Автомобилист».



Ставка: победа «Авангарда» в основное время за 1.55.



«Думаю, «Авангард» все сделает для своей победы. Если они затянут серию, то возможны любые варианты, вплоть до вылета омичей. Тогда для них это будет не очень хорошо. Пока счет в серии 3:1, но если станет 3:2, тогда я не знаю уже, что там будет.



«Ястребы» смотрятся посильнее даже несмотря на то, что нормально действует, по сути, лишь одно звено и все. Остальные будто спят на ходу, их подняли, но не разбудили. Так что омский коллектив будет давить на екатеринбуржцев. Чтобы не нахватать себе лишних проблем, хозяевам сегодня необходимо выигрывать и завершать первый раунд плей-офф. Давайте возьмем их победу в основное время и с преимуществом в одну шайбу.



Нового мы ничего сейчас не увидим. Как коллективы эти играли между собой, так и дальше будут. «Автомобилист» будет иметь свои моменты. У них на воротах надежный Якуб Коварж. Сейчас всем тяжело, собраться, конечно же, можно, но что-то такое сверхъестественное или выдающееся мы с вами не увидим.



«Автомобилист» особо ничего показать, противопоставить не сможет. Обе команды прекрасно знают друг друга, понимают, кто и как играет. Там есть два замечательных канадских тренера. Так что это самое настоящее канадское дерби. Мастерство тоже практически одинаковое у них», — сказал Кожевников.

«Авангард» — «Автомобилист». Прогноз на 5-й матч: вторая молодость Ковальчука — это сила Екатеринбуржцы не дотерпели дома и оказались на краю пропасти. Следующее поражение станет последним.