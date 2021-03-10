«ПСЖ» — «Барселона»: прогноз Романа Павлюченко на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона».



Ставка: победа «ПСЖ» за 2.54.



«ПСЖ» 10 марта принимает на своем поле «Барселону». Хозяева уже создали огромный задел, сегодня постараются его развить.



Красно-синие проводят один из худших годов во внутреннем первенстве, до сих пор не оторвавшись от своих конкурентов в турнирной таблице и периодически теряя очки. Тем не менее в Лиге чемпионов они крайне успешны и пока что осечек не допускают, претендуя на высокие места.



Тренерский штаб хотел поберечь Неймара, но даже без него есть кому забивать. Французы больше не простят сегодняшнего оппонента и такую фору не упустят. Думаю, они в очередной раз одержат победу, пусть и не такую крупную.



Сине-гранатовые проводят провальный сезон, усутупая лидирующую строчку мадридским конкурентам. К тому же на неопределенный срок из строя выбыл основной защитник Жерар Пике. Справедливости ради, последние четыре встречи клуб сможет выиграть всухую.



С большой долей вероятности, после первой встречи ничего не изменится и «Барса» вновь уедет домой с поражением. Они с первых минут побегут отыгрываться, только «ПСЖ» за это их и накажет в быстрых контратаках — Мбаппе в такой ситуации просто неудержим», — сказал Павлюченко.

«ПСЖ» — «Барселона». Прогноз на матч: забудьте о 6:1. Мбаппе не допустит чуда в Париже «Барселона» добавила, но легендарное спасение в матче с «ПСЖ» четырёхлетней давности не повторит.