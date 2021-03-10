СКА — «Динамо» Мн: прогноз Александра Кожевникова на матч плей-офф КХЛ 10 марта

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч Кубка Гагарина СКА — «Динамо» Минск.



Ставка: победа СКА минимум в 2 шайбы за 1.65.



«СКА приложит все свои усилия, чтобы выиграть эту встречу. Думаю, им не очень хочется снова лететь в Минск, лучше завершить серию дома, да ещё и при своих болельщиках. Тем более соперник на полуфинал уже отстрелялся и будет отдыхать, готовиться.



Четвёртый матч, можно сказать, проиграли по своей дурости. Да и с судьями там немного непонятная ситуация была. Почему по дурости уступили? Просто то время, которое ушло на просмотр момента с заброшенной шайбой, можно было бы так же плодотворно потратить, сыграв, скажем, пятый период. Поэтому сегодня, я уверен, они дожмут минчан и завершат серию.



ЦСКА уже вышел в следующий раунд, а петербуржцам как раз играть с красно-синими одноклубниками. Думаю, СКА победит с преимуществом в две шайбы. Разгромного счёта вроде 4:0 я не жду. Минск умеет забрасывать. Там есть очень хорошее звено, которое всё равно поборется напоследок», — сказал Кожевников.