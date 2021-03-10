«ПСЖ» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов в Париже

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона».



Ставка: ничья или победа «Барселоны» в один мяч за 2.33.



«Пари Сен-Жермен» получил нового наставника в лице Маурисио Почеттино, который не испортил общую игровую картину, даже, возможно, внес свежую струю в коллектив. В первой игре сегодняшнего противостояния «ПСЖ» уверенно переиграл «Барселону» со счетом 4:1, что стало вторым за последние полгода фиаско в Лиге чемпионов для каталонской команды.



Парижане прошли два этапа Кубка Франции, где обыграли «Кан» и «Брест». В чемпионате Лиги1 «красно-синие» продолжают гонку за «Лиллем». Парижане добыли 19 викторий и всего два балла уступают лидеру.



В составе хозяев среди потерь необходимо отметить отсутствие Берната, Кена и Керера. Пока под вопросом выход на поле Неймара, который бы смог усилить линию атаки столичного клуба.



«Барселона» вышла в финал Кубка после успеха в противостоянии с «Севильей» и пока еще не потеряла шансы на успех в Ла Лиге. В последнем туре «сине-гранатовые» на выезде одолели «Осасуну» (2:0) и после 26 туров расположились на втором месте, уступая первому «Атлетико» три балла.



Традиционно у подопечных Рональда Кумана лучшие показатели в линии атаки, которая 57 раз поражала ворота противников, из которых 19 мячей в активе Месси.



Я не вижу шансов у каталонцев на общий успех, ведь отыграть такое преимущество без болельщиков, да еще у такого коллектива нереально тяжело.



Скорее всего, игра может завершиться вничью или минимальной победой «сине-гранатовых», на что и сделаю аккуратную комбинированную ставку» — сказал Мостовой.

«ПСЖ» — «Барселона». Прогноз на матч: забудьте о 6:1. Мбаппе не допустит чуда в Париже «Барселона» добавила, но легендарное спасение в матче с «ПСЖ» четырёхлетней давности не повторит.