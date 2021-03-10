«Ливерпуль» – «РБ Лейпциг»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги чемпионов в Будапеште

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Ливерпуль» – «РБ Лейпциг».



Ставка: гол Салаха за 2.05.



«После той серии, которую испытывает сейчас «Ливерпуль» (шесть раз подряд команда Клоппа проиграла на «Энфилде»), резонно было бы задуматься о ставках на соперника «Ливерпуля». Глядя на коэффициент, который предлагается за проход «Лейпцига» — больше 8,0, естественно, кажется, что это валуйно. Но ещё немного подумал и решил, что всё-таки этого делать не стоит.



Во-первых, «Ливерпуль» не будет играть домашний матч на «Энфилде» — встреча снова пройдёт в Будапеште. Мне кажется, что для «Ливерпуля» это больше плюс, чем минус с психологической точки зрения. Вряд ли команда в настоящий момент испытывает какие-то положительные эмоции, находясь дома, в Англии. Пустой «Энфилд» стал дополнительным давлением на игроков, а тут будет смена обстановки, перелёт и снова Будапешт, где у команды всё получалось, она провела хороший матч и добилась нужного результата. Это плюс с психологической точки зрения, а психология в футболе – больше, чем половина успеха.



Это другой турнир, это Лига чемпионов. Думаю, у игроков «Ливерпуля» настрой в данный момент более серьёзный. В АПЛ всё плохо, ничего не получается, ничего не залетает, удача отвернулась от команды, а Лига чемпионов — это другой турнир, другая мотивация и настроение. К тому же физически «Ливерпуль» готов хорошо – это видно в каждом неудачном матче. Думаю, здесь «Ливерпуль» добьётся нужного результата и выйдет в четвертьфинал.



Да, немцы сейчас на ходу, идут без поражений и забивают от души. Три последних гостевых матча они выиграли со счётом 3:0. Результат первой игры вынудит «Лейпциг» идти вперёд, атаковать большими силами, раскрываться, так как забивать нужно минимум два гола. Это должно сыграть на руку «Ливерпулю». Салах в хорошей форме, Жота вернулся и готов функционально, так что игра будет достаточно открытая, и у «Ливерпуля» будет немало шансов отличиться.



В ставках предлагаю отталкиваться от результативности. Я бы поставил на гол Салаха, обе забьют и тотал больше 2,5, а также индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 1,5», — сказал Петросьян.

«Ливерпуль» — «Лейпциг». Прогноз: прервётся ли жуткая домашная серия Клоппа в Будапеште? Последняя победа «Ливерпуля» на «Энфилде» случилась ещё в прошлом году. Но теперь играть придётся в Венгрии.