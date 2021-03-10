Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Динамо» — «Северсталь»: прогноз Александра Кожевникова на матч плей-офф КХЛ в Москве

«Динамо» — «Северсталь»: прогноз Александра Кожевникова на матч плей-офф КХЛ в Москве
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Динамо» — «Северсталь».

Ставка: победа «Динамо» минимум в 2 шайбы за 1.77.

«Мне, конечно же, очень нравится «Северсталь» как команда, их игра, тактика, но сегодня победит «Динамо». Пора заканчивать эту серию и начинать подготовку к встречам с «Локомотивом», который легко разобрался в четырех матчах со своим соперником и уже готовится к полуфиналу.

Думаю, бело-голубые уже готовы идти дальше. У них есть хороший резерв — первое звено. Они все делают, остальные играют «на ноль», это типичная динамовская система. Таким образом они строят свою игру. Им бы еще не удаляться, потому как с реализацией лишнего у них порядок.

«Северсталь» как раз удаления, скорее всего, словит. Обратное здесь маловероятно. Динамовцы будут вынуждать их покинуть поле и тогда смогут пару шайб закинуть в большинстве череповчанам. В таком случае москвичи добьются преимущества процентов так на восемьдесят. А сама победа будет уверенной — с разницей минимум в две шайбы», — сказал Кожевников.

«Динамо» — «Северсталь». Прогноз на 5-й матч: Андрей Разин не отпустит Крикунова без боя
В шести последних очных встречах в Москве череповчане проиграли только два раза.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021