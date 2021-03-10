«Динамо» — «Северсталь»: прогноз Александра Кожевникова на матч плей-офф КХЛ в Москве

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Динамо» — «Северсталь».



Ставка: победа «Динамо» минимум в 2 шайбы за 1.77.



«Мне, конечно же, очень нравится «Северсталь» как команда, их игра, тактика, но сегодня победит «Динамо». Пора заканчивать эту серию и начинать подготовку к встречам с «Локомотивом», который легко разобрался в четырех матчах со своим соперником и уже готовится к полуфиналу.



Думаю, бело-голубые уже готовы идти дальше. У них есть хороший резерв — первое звено. Они все делают, остальные играют «на ноль», это типичная динамовская система. Таким образом они строят свою игру. Им бы еще не удаляться, потому как с реализацией лишнего у них порядок.



«Северсталь» как раз удаления, скорее всего, словит. Обратное здесь маловероятно. Динамовцы будут вынуждать их покинуть поле и тогда смогут пару шайб закинуть в большинстве череповчанам. В таком случае москвичи добьются преимущества процентов так на восемьдесят. А сама победа будет уверенной — с разницей минимум в две шайбы», — сказал Кожевников.

«Динамо» — «Северсталь». Прогноз на 5-й матч: Андрей Разин не отпустит Крикунова без боя В шести последних очных встречах в Москве череповчане проиграли только два раза.