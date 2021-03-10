«Ливерпуль» — «РБ Лейпциг»: прогноз Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов в Венгрии

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «РБ Лейпциг».
Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.47.
«Ливерпуль» сыграет против «РБ Лейпциг» 10 марта в ответном матче Лиги Чемпионов. Ливерпульцы выиграли первую встречу со счетом 2:0.
«Красные» ужасно провели отрезок из последних восьми игр, причем дома они потерпели уже шесть поражений подряд против не самых грозных коллективов вроде «Фулхэма» (0:1). В итоге, борьба за чемпионство практически завершена, остается надеятся хотя бы на четверку сильнейших.
На мой взгляд, сегодня англичане закрепят успех яркой викторией, поскольку пора бы уже прервать неудачную домашнюю серию. К тому же очевидно, что все силы они бросят сейчас на еврокубки, где ещё есть возможность побороться за что-то весомое.
«Красные быки», в отличие от оппонента, стабильно побеждают и практически не достают мяч из сетки своих ворот. Подтверждением стала игра с «Фрайбургом» (3:0), позволившая сохранить шансы на золотые медали и отставание от лидирующей «Баварии» в два пункта.
Думаю, что гости ничем не смогут отличиться в этот вечер, всё-таки сил играть на два фронта не хватает. У немцев идет игра в чемпионате, так почему бы не сконцентрироваться на Бундеслиге? Выбираю «Ливерпуль» вновь», — сказал Павлюченко.
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