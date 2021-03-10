«Динамо» – «Северсталь»: ставка Максима Лебедева на игру первого раунда плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на пятый матч серии плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Динамо» Москва – «Северсталь» .



Ставка: победа «Динамо» за 1.50.



«Был тяжёлый бой, и красные выбили белых из леса. Потом был ещё более тяжёлый бой, и уже белые выбили из леса красных. А потом пришел лесник и всех прогнал». Именно этот анекдот из моего сопливого детства почему-то сразу приходит на ум при виде результатов матчей данной серии, где в роли грозного лесника выступил Владимир Крикунов. Сколько дифирамбов было пропето сперва бело-голубым, а потом и чёрно-жёлтым. А потом пришёл лесник и велел заканчивать. И вот уже 3-1 в серии, и пятый матч будет в Москве. Там «Северсталь» вообще-то выиграла у «Динамо» четыре матча из последних шести, в том числе и один в плей-офф. То есть вроде бы у северян есть шансы, но если лесник сказал, что пора заканчивать, то вряд ли ему кто-то станет перечить.



Осталось разобраться с вопросом, как закончится пятый матч серии. Закончится он наверняка домашней победой «Динамо» — это во-первых. Во-вторых, думаю, будет она в основное время. И, скорее всего, в результате финального штурма череповчане опять напропускают вагон и маленькую тележку шайб. На этом сезон для «Северстали» завершится, и она поедет домой получать все честно заслуженные в этом сезоне ништяки. А «Динамо» станет готовиться ложиться под танк», — сказал Лебедев.

«Динамо» — «Северсталь». Прогноз на 5-й матч: Андрей Разин не отпустит Крикунова без боя В шести последних очных встречах в Москве череповчане проиграли только два раза.