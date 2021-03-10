«Ливерпуль» — «РБ Лейпциг»: прогноз Александра Мостового на игру 1/8 финала Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «РБ Лейпциг».



Ставка: ничья за 3.58.



«Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» проведёт на «Пушкаш-Арене» против немецкого «РБ Лейпциг». В первой игре «красные» сумели вырвать победу, причём добыли её всухую со счётом 2:0.



Совсем другой чемпион Англии сейчас предстал перед болельщиками в Премьер-Лиге. Чего стоит только поражение в воскресенье от «Фулхэма» на своём поле со счётом 0:1 – такого позора мерсисайдцы уже не помнят. На сегодня номинальные хозяева занимают восьмое место в турнирной таблице. После выездной победы над последним «Шеффилд Юнайтед» команда потерпела два фиаско.



Сегодня не смогут принять участие в матче Ван Дейк, Гомес, Кабак, Келлехер, Матип и Хендерсон.



«РБ Лейпциг» пробился в полуфинал Кубка Германии после победы над «Вольфсбургом» (2:0). В турнире высшей лиги «быки» за 24 тура добыли 16 побед и пять раз сыграли вничью, что принесло 53 очка и вторую позицию. В пяти последних матчах команда выиграла. Стоит отметить лучшую линию обороны у немецкого клуба в Бундеслиге.



Не выйдут на поле Анхелино, Хальстенберг, Орбан, Лаймер и Забитцер.



Английский клуб, несмотря на два фиаско в Премьер-Лиге, на голову сильнее немецкой команды и пройдёт в 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра в Венгрии будет на руку именно чемпиону Англии.



Я думаю, что в этой дуэли «Ливерпуль» будет действовать по результату и спокойно пройдёт в следующий раунд. Обе команды способны забить, и я могу предположить, что без забитых мячей не обойдётся», — сказал Мостовой.

«Ливерпуль» — «Лейпциг». Прогноз: прервётся ли жуткая домашная серия Клоппа в Будапеште? Последняя победа «Ливерпуля» на «Энфилде» случилась ещё в прошлом году. Но теперь играть придётся в Венгрии.