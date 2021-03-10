«ПСЖ» — «Барселона»: ставка Максима Калиниченко на встречу Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона».
Ставка: победа «ПСЖ» за 2.23.
«В рамках ответной игры 1/8 финала ЛЧ сойдутся «ПСЖ» и «Барселона». Их встреча на этот раз пройдёт в Париже, на домашнем стадионе «ПСЖ».
Получили каталонцы оплеуху в их первой игре от парижан. Причём крупно проиграла команда Кумана у себя дома. «ПСЖ» почти не оставил ей шансов и выиграл 4:1.
Это поражение у «Барселоны» было абсолютно по делу, команда Почеттино выглядела более мастеровито и собранно. Каталонцы пытались хоть чем-то ответить, но итоговый счёт отражает положение дел в их встрече.
Я не думаю, что в их ответном матче в Париже что-то кардинально изменится. «ПСЖ» сильнее сейчас, на мой взгляд. Последние неудачи на похожих стадиях ЛЧ с той же «Барселоной» и «МЮ» научили парижан быть очень осторожными и собранными в ответных играх.
«Барселона», конечно, неплохо провела игры после поражения от «ПСЖ». Дважды она смогла обыграть «Севилью», что является достаточно неплохим достижением в Испании. Команда Почеттино тоже трижды победила, однако в одном матче она уступила «Монако» (0:2). Но, по моему мнению, сильно на их матч с «Барселоной» эти результаты не повлияют.
Думаю, что если Месси неожиданно не проснётся и не выдаст топовый матч, то у «Барселоны» почти нет шансов. Поэтому я предлагаю вариант – победа парижан и в этой игре», — сказал Калиниченко.
- 10 марта 2021
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