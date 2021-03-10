«ПСЖ» — «Барселона»: прогноз Алексея Андронова на игру плей-офф Лиги чемпионов

Известный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «ПСЖ» — «Барселона».



Ставка: победа «Барселоны» с форой (0) за 1.92.



«Интересный матч. Матч с историей. Мы помним, как несколько лет назад «Барселона» отыграла чудовищную фору. Но я думаю, что на этот раз это сделать у неё не получится. Во-первых, матч выездной. Во-вторых, в «ПСЖ» недавно сменился тренер. И команда, я думаю, находится под этим эффектом.



«Барселона» переживает не самый простой период в истории. Ей надо определяться, остаётся ли Месси. Если не остаётся, то куда уходит, кто его заменит. Но мне кажется, то преимущество, которого добился «ПСЖ» в первом матче, позволяет сейчас ставить на «Барселону».



«ПСЖ» можно проиграть в 1 мяч, даже в два, и всё равно Париж пройдет дальше. Поэтому возьму вариант — «победа «Барселоны» с форой (0) за 1,92», — сказал Андронов.

«ПСЖ» — «Барселона». Прогноз на матч: забудьте о 6:1. Мбаппе не допустит чуда в Париже «Барселона» добавила, но легендарное спасение в матче с «ПСЖ» четырёхлетней давности не повторит.