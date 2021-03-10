«ПСЖ» – «Барселона»: прогноз Артура Петросьяна на встречу 1/8 финала Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «ПСЖ» – «Барселона».
Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.64.
«Нельзя, конечно, не признать, что «Барса» ударно провела три недели после разгромного поражения от «ПСЖ» в первом матче. Две победы над «Севильей» в чемпионате и Кубке чего только стоят. Отыграть два мяча и добиться победы в дополнительное время – не может не поднять моральный дух команды до невиданных высот. Вопрос в том, хватит ли этого для того, чтобы совершить чудо в Париже…
Почти уверен, что нет. Парижане в первом матче показали, что в данный конкретный момент являются командой другого уровня. У них хорошо отлажен баланс в линиях, переход из обороны в атаку и обратно. Ну и наличие козыря в лице Мбаппе это прямо сейчас, как бы это непривычно ни звучало, сильнее козыря в лице Месси. Аргентинец остался королем, но француз все чаще кажется тузом.
Наверняка игра снова получится открытой, с изобилием моментов. Каталонцам будет нечего терять (забивать нужно аж четырежды), и это вынудит их идти вперед. Ну а «ПСЖ» раскрывающийся соперник будет только на руку.
Также вполне вероятен сценарий, при котором все уже будет окончательно решено до перерыва, и после него команды просто будут играть в свое удовольствие, не слишком помышляя о быстрых и разительных атаках», — сказал Петросьян.
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