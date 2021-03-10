«Ливерпуль» — «РБ Лейпциг»: прогноз Ильи Казакова на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Ливерпуль» — «РБ Лейпциг».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.20.



«От этих команд я жду закрытого футбола. Предположу, что команды постараются выглядеть очень-очень осторожно. То, как «Ливерпуль» смотрится дома в Англии, мы все знаем. Это какая-то кошмарная серия, в которую ещё недавно было совершенно невозможно поверить.



Мы видим, что «Лейпциг» в Лиге чемпионов пропускает много. «Быки» как клуб и команда не имеют серьёзного опыта выступления в Лиге чемпионов. Я думаю, это сделает игру команды более закрытой, чем можно было бы представить.



Ну и «Ливерпуль» в шести из восьми последних матчей в Лиге чемпионов сыграл на ноль. Поэтому жду низовую встречу», — сказал Казаков.

«Ливерпуль» — «Лейпциг». Прогноз: прервётся ли жуткая домашная серия Клоппа в Будапеште? Последняя победа «Ливерпуля» на «Энфилде» случилась ещё в прошлом году. Но теперь играть придётся в Венгрии.