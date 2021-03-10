«Ливерпуль» — «РБ Лейпциг»: прогноз Ильи Казакова на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Ливерпуль» — «РБ Лейпциг».
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.20.
«От этих команд я жду закрытого футбола. Предположу, что команды постараются выглядеть очень-очень осторожно. То, как «Ливерпуль» смотрится дома в Англии, мы все знаем. Это какая-то кошмарная серия, в которую ещё недавно было совершенно невозможно поверить.
Мы видим, что «Лейпциг» в Лиге чемпионов пропускает много. «Быки» как клуб и команда не имеют серьёзного опыта выступления в Лиге чемпионов. Я думаю, это сделает игру команды более закрытой, чем можно было бы представить.
Ну и «Ливерпуль» в шести из восьми последних матчей в Лиге чемпионов сыграл на ноль. Поэтому жду низовую встречу», — сказал Казаков.
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