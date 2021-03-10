«Манчестер Сити» — «Саутгемптон»: ставка Ильи Казакова на игру 33-го тура АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 33-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Саутгемптон».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.60.



«После дерби внимание к команде Гвардиолы стало более пристальным. Они сбросили это психологическое давление. Такая долгая победная серия давила.



Сейчас все закончилось. Можно продолжать играть в тот футбол, в который команда любит и умеет играть, без какого-то повышенного давления.



Несмотря на победу «Юнайтед», отрыв в 11 очков, который есть у «Сити», – это фантастически комфортный перевес за десять туров до конца сезона.



Я жду, что игра будет низовой. Не верю, что «Манчестер» в этом сложном графике понесется вперед. Я жду, что «Саутгемптон» не забьет. У «святых» большие проблемы с голами. У них есть недавний опыт удачной игры с «Манчестер Сити». Но я не думаю, что на «Этихад» эта игра повторится. Мне кажется, «Саутгемптон» будет держаться за ворота изо всех сил», — сказал Казаков.

«Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Прогноз: Гвардиола легко переживёт поражение в дерби На минувших выходных прервалась победная серия «Манчестер Сити», длившаяся 21 матч.