«Манчестер Сити» — «Саутгемптон»: ставка Ильи Казакова на игру 33-го тура АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 33-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Саутгемптон».
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.60.
«После дерби внимание к команде Гвардиолы стало более пристальным. Они сбросили это психологическое давление. Такая долгая победная серия давила.
Сейчас все закончилось. Можно продолжать играть в тот футбол, в который команда любит и умеет играть, без какого-то повышенного давления.
Несмотря на победу «Юнайтед», отрыв в 11 очков, который есть у «Сити», – это фантастически комфортный перевес за десять туров до конца сезона.
Я жду, что игра будет низовой. Не верю, что «Манчестер» в этом сложном графике понесется вперед. Я жду, что «Саутгемптон» не забьет. У «святых» большие проблемы с голами. У них есть недавний опыт удачной игры с «Манчестер Сити». Но я не думаю, что на «Этихад» эта игра повторится. Мне кажется, «Саутгемптон» будет держаться за ворота изо всех сил», — сказал Казаков.
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