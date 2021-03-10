«Атлетико» — «Атлетик»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 18-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Атлетико Мадрид» — «Атлетик».
Ставка: «Атлетико» не проиграет и минимум 2 мяча в матче за 1.76.
«С тех пор как басков возглавит Марселино, ставка «обе забьют» сыграла в 14 из 15 игр «Атлетика». У команды Диего Симеоне тоже много и забитых голов (на протяжении всего сезона), и пропущенных (в последние полтора-два месяца). «Атлетико» стал действовать более открыто, позволяя соперникам куда больше у своих ворот, чем прежде.
В общем, тут хочется поставить на голы. На парочку мячей как минимум. Тем более что не менее двух голов подряд забивали в восьми последних атлетических дерби. И баскский «Атлетик» выиграл только один из этих матчей. Думаю, тренды не сменятся – ставлю на то, что мадридский «Атлетико» не проиграет при тотале более 1,5 гола. При коэффициенте 1,76 это выглядит весьма хорошим предложением», — сказал Вишневский.
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