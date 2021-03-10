Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Арминия» — «Вердер»: прогноз Дмитрия Симонова на матч Бундеслиги

«Арминия» — «Вердер»: прогноз Дмитрия Симонова на матч Бундеслиги
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 20-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Арминия» — «Вердер».

Ставка: «Арминия» не проиграет и обе забьют за 2.63.

«В середине февраля «Арминия» чудом забила три гола «Баварии», растратила весь боекомплект и с тех пор три тура подряд не может поразить ворота соперников. Безвыигрышная серия претендента на вылет длится уже 6 матчей. Пока «Арминия» в зоне стыков, один из двух вылетевших уже понятен («Шальке»), но идущий предпоследним «Майнц» на расстоянии одного очка. Игра с «Вердером» дома выглядит в этом плане сверхважной для Билефельда. Особенно если учесть, что идущий в середине таблицы «Вердер» не слишком мотивирован, потому что увяз в турнирном болоте.

Большинство выездных матчей «Вердера» оказываются низовыми, «Арминия» забитыми мячами не балует — напрашивается ставка на «низ», однако если брать историю противостояний, то последние игры в Билефельде оказывались результативными и играла ставка «обе забьют». Мне кажется, и сейчас реалистичен сценарий на уровне 1:1 или 2:1 — более мотивированная «Арминия» не должна проиграть и постарается прервать свою сухую серию», — сказал Симонов.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021