«Арминия» — «Вердер»: прогноз Дмитрия Симонова на матч Бундеслиги

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 20-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Арминия» — «Вердер».
Ставка: «Арминия» не проиграет и обе забьют за 2.63.
«В середине февраля «Арминия» чудом забила три гола «Баварии», растратила весь боекомплект и с тех пор три тура подряд не может поразить ворота соперников. Безвыигрышная серия претендента на вылет длится уже 6 матчей. Пока «Арминия» в зоне стыков, один из двух вылетевших уже понятен («Шальке»), но идущий предпоследним «Майнц» на расстоянии одного очка. Игра с «Вердером» дома выглядит в этом плане сверхважной для Билефельда. Особенно если учесть, что идущий в середине таблицы «Вердер» не слишком мотивирован, потому что увяз в турнирном болоте.
Большинство выездных матчей «Вердера» оказываются низовыми, «Арминия» забитыми мячами не балует — напрашивается ставка на «низ», однако если брать историю противостояний, то последние игры в Билефельде оказывались результативными и играла ставка «обе забьют». Мне кажется, и сейчас реалистичен сценарий на уровне 1:1 или 2:1 — более мотивированная «Арминия» не должна проиграть и постарается прервать свою сухую серию», — сказал Симонов.
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