«МЮ» — «Милан»: смотреть онлайн 11.03.2021, прямая трансляция, какой канал покажет матч

11 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Милан». Начало игры — в 20:55 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу британской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.23. Успех гостей оценён экспертами в 3.30. А ставки на ничью принимаются за 3.55.



Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Ман Юнайтед» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.72, на пенальти — за 2.60, на удаление — за 4.00.