«Динамо» Киев — «Вильярреал»: когда начало, где будет трансляция, по какому каналу покажут

11 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» Киев — «Вильярреал». Начало игры — в 20:55 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей: поставить на победу испанской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.98. Успех хозяев оценён экспертами в 4.15. А ставки на ничью принимаются за 3.50.



Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Динамо» Киев — «Вильярреал» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.21, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22.

Поставить на «обе забьют» можно за 2.10, на удаление — за 2.85.