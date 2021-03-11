«Динамо» Киев — «Вильярреал»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги Европы

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Динамо» Киев — «Вильярреал» в рамках 1/8 финала Лиги Европы сезона-2020/2021.



Ставка: обе забьют за 1.92.



«Киевское «Динамо» встречается с «Вильярреалом». Для многих был неожиданностью выход «Динамо» в 1/8 финала. После домашней ничьей с «Брюгге» они провели очень тяжелый поединок на выезде, где в самой концовке сумели забить гол, который и стал победным и позволил выйти в следующий раунд.



Сейчас в чемпионате Украины у «Динамо» 4-очковый отрыв от «Шахтера». Киевляне находятся на первом месте. Чемпионство на Украине — главная задача «Динамо» на этот сезон. Лига Европы — это все же приятный бонус. Достался сложный соперник, опытный, превосходящий «Динамо» в классе. Но это не повод подгибать лапки, тем более в домашнем матче. Более того, погодные условия будут для «Вильярреала» не самые привычные.



Я жду, что Киев сыграет смело и покажет, что его выход в эту стадию плей-офф не является случайным. Плюс Мирча Луческу сейчас вряд ли будет делить матчи на важные и неважные. Понятно, что на чемпионат настрой супер, а тут он должен быть просто хорошим.



Мне кажется, что на этот матч идеальный вариант ставки — обе забьют. У «Динамо» есть чем атаковать. «Вильярреал» также очень опасен впереди. 1,92 коэффициент на это событие — хороший и солидный кэф», — сказал Андронов.

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