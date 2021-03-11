«МЮ» – «Милан»: прогноз Артура Петросьяна на матч 1/8 финала Лиги Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» – «Милан».



Ставка: ТМ 2 за 2.95.



«Манчестер Юнайтед» — «Милан». Крутая вывеска, но не думаю, что то, что будет происходить на поле, будет соответствовать этой вывеске.



«Юнайтед» добился победы в манкунианском дерби, прервав победную серию «Манчестер Сити», которая составляла 21 матч. Но мне кажется, что здесь «заслуга» больше «Сити». Команда продолжила достаточно вальяжно действовать и в дерби была за это наказана.



«МЮ» в порядке, достаточно организованно действует команда без мяча, мало что позволяет соперникам, а впереди я бы не сказал, что она демонстрирует что-то такое феерическое. Кроме того, Рэшфорд с большой долей вероятности пропустит этот матч, а это потеря в атаке. Еще большая потеря, как мне кажется, это Люк Шоу, который находится в отличной форме в последнее время. Хоть он и защитник, но это в первую очередь потеря для атаки.



Что касается «Милана», то я игр «Милана» видел не так много, как «МЮ», но особого впечатления «Милан» не производил, особенно после Нового года. Все важные матчи «Милан» проиграл – «Интеру» 0:3, «Аталанте» 0:3, «Ювентусу» 1:3, опять «Интеру» в Кубке 1:2. Но там Ибрагимович самоустранился, удалившись еще в первом тайме. Кстати, его в этом матче не будет, а он в 39 лет главная атакующая сила команды, лидер и лучший бомбардир в новом сезоне.



Не думаю, что здесь будет что-то интересное происходить на поле. Скорее всего, «Юнайтед» будет действовать достаточно закрыто, от соперника. В то же время не думаю, что «Милан» будет раскрываться и атаковать большими силами. Если эти два факта сопоставить, то, скорее всего, получится не очень результативная игра. Во втором матче уже должно быть повеселее, так как результат первого матча вынудит команды действовать более открыто.



В первом матче предлагаю отталкиваться от небольшой результативности. Я бы здесь поставил на тотал меньше двух мячей. Более осторожная ставка – 1Х и тотал меньше 3,5», — сказал Петросьян.