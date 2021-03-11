«Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз Павла Лысенкова на матч плей-офф КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на пятый матч серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ, в котором сыграют «Салават Юлаев» и «Трактор».
Ставка: победа «Салавата Юлаева» и меньше 6 шайб в матче за 2.30.
«Как я уже отмечал, «Трактор» в этой серии идет по нисходящей. Четвертый матч не изменил эту тенденцию.
Первая игра в Уфе – Челябинск побеждает (3:1).
Вторая игра – «Салават Юлаев» уже натужно дожимает соперника
(3:2 ОТ).
Третья и четвертые игры в Челябинске – просто кошмар для «Трактора», команда не смогла забить ни одного гола в ворота Юхи Метсолы (0:4, 0:3).
Но я замечу и то, что «Трактор» в этих двух матчах бросил по воротам «Салавата Юлаева» в сумме лишь 40 раз. В среднем – 20 бросков за игру в плей-офф? Вы это серьезно?!
В общем, «Салават Юлаев» находится в идеальной ситуации, чтобы завершить серию. Матч проходит в Уфе, затягивать дуэль нет никакого смысла, легионеры жгут – Метсола отражает 95% бросков, Маркус Гранлунд (2+3), Теему Хартикайнен (3+1) и Сакари Маннинен (1+2) солируют в атаке.
Я бы в пятом матче серии взял кэф 2,30 на то, что «Салават Юлаев» победит в основное время, при этом общий тотал не превысит 5,5. Я не жду тут много голов, потому что «Трактор» может добиться успеха, играя только от обороны. Но вот Уфа просто выглядит сильнее в серии, и у игроков «СЮ» нет никакого желания ехать снова в город Че», — сказал Лысенков.
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