«Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз Павла Лысенкова на матч плей-офф КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на пятый матч серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ, в котором сыграют «Салават Юлаев» и «Трактор».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» и меньше 6 шайб в матче за 2.30.



«Как я уже отмечал, «Трактор» в этой серии идет по нисходящей. Четвертый матч не изменил эту тенденцию.



Первая игра в Уфе – Челябинск побеждает (3:1).



Вторая игра – «Салават Юлаев» уже натужно дожимает соперника

(3:2 ОТ).



Третья и четвертые игры в Челябинске – просто кошмар для «Трактора», команда не смогла забить ни одного гола в ворота Юхи Метсолы (0:4, 0:3).



Но я замечу и то, что «Трактор» в этих двух матчах бросил по воротам «Салавата Юлаева» в сумме лишь 40 раз. В среднем – 20 бросков за игру в плей-офф? Вы это серьезно?!



В общем, «Салават Юлаев» находится в идеальной ситуации, чтобы завершить серию. Матч проходит в Уфе, затягивать дуэль нет никакого смысла, легионеры жгут – Метсола отражает 95% бросков, Маркус Гранлунд (2+3), Теему Хартикайнен (3+1) и Сакари Маннинен (1+2) солируют в атаке.



Я бы в пятом матче серии взял кэф 2,30 на то, что «Салават Юлаев» победит в основное время, при этом общий тотал не превысит 5,5. Я не жду тут много голов, потому что «Трактор» может добиться успеха, играя только от обороны. Но вот Уфа просто выглядит сильнее в серии, и у игроков «СЮ» нет никакого желания ехать снова в город Че», — сказал Лысенков.

«Салават Юлаев» — «Трактор». Прогноз на 5-й матч: уфимцы не дадут вернуть серию на Урал Даже на своём льду челябинцы не сумели забить «Салавату». В Уфе будет тяжелее.