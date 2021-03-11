«Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 5-й матч серии плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Салават Юлаев» — «Трактор».
Ставка: победа «Салавата Юлаева» минимум в 2 шайбы за 2.33.
«Шура, поезжайте в Киев и спросите, кем был Паниковский до революции. И вам скажут, что Паниковский был слепым…» А вы поезжайте в Нижний Новгород и спросите, как играть плей-офф с «Салаватом Юлаевым». И вам скажут, что даже две победы в Уфе еще ничего не значат. А одна победа, да еще в первом матче, сродни черенку от лопаты, которым сперва снесли на улье крышку, а затем засунули туда и провернули несколько раз. А потом вы удивляетесь
0-7 в двух домашних матчах. «Что вы будете делать, если на вашу тещу нападет крокодил?» — «Сам напал, сам пусть и расхлебывает».
В общем, вы теперь прекрасно понимаете, что ждет «Трактор» в пятом матче, который к тому же пройдет в Уфе. Может быть, челябинцам даже удастся мяукнуть – в самом начале. Но дальше их допинают ногами, и вполне может оказаться так, что они не смогут забить и третий матч подряд. А что вы хотите? Кто их заставлял выигрывать первый матч и будить зверя?
Уверенная домашняя победа «Салавата», конечно же, в основное время, может быть, что и всухую, и с весьма приличным преимуществом в три-четыре шайбы», — сказал Лебедев.
- 11 марта 2021
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
07:39
-
07:24
- 10 марта 2021
-
22:00
-
21:45
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45