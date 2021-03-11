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«Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина

«Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина
Ставки / Прогнозы 0
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 5-й матч серии плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Салават Юлаев» — «Трактор».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» минимум в 2 шайбы за 2.33.

«Шура, поезжайте в Киев и спросите, кем был Паниковский до революции. И вам скажут, что Паниковский был слепым…» А вы поезжайте в Нижний Новгород и спросите, как играть плей-офф с «Салаватом Юлаевым». И вам скажут, что даже две победы в Уфе еще ничего не значат. А одна победа, да еще в первом матче, сродни черенку от лопаты, которым сперва снесли на улье крышку, а затем засунули туда и провернули несколько раз. А потом вы удивляетесь
0-7 в двух домашних матчах. «Что вы будете делать, если на вашу тещу нападет крокодил?» — «Сам напал, сам пусть и расхлебывает».

В общем, вы теперь прекрасно понимаете, что ждет «Трактор» в пятом матче, который к тому же пройдет в Уфе. Может быть, челябинцам даже удастся мяукнуть – в самом начале. Но дальше их допинают ногами, и вполне может оказаться так, что они не смогут забить и третий матч подряд. А что вы хотите? Кто их заставлял выигрывать первый матч и будить зверя?

Уверенная домашняя победа «Салавата», конечно же, в основное время, может быть, что и всухую, и с весьма приличным преимуществом в три-четыре шайбы», — сказал Лебедев.

«Салават Юлаев» — «Трактор». Прогноз на 5-й матч: уфимцы не дадут вернуть серию на Урал
Даже на своём льду челябинцы не сумели забить «Салавату». В Уфе будет тяжелее.
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