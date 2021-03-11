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«ПСЖ» — «Барселона»: результат матча 10.03.2021, какой счёт, кто победил, авторы голов

«ПСЖ» — «Барселона»: результат матча 10.03.2021, какой счёт, кто победил, авторы голов
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В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» сыграл вничью с «Барселоной». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 1:1.

На 29-й минуте защитник «Барселоны» Клеман Лангле наступил на ногу Мауро Икарди в своей штрафной после прострела с фланга. Килиан Мбаппе уверенным ударом с точки развёл мяч и голкипера по разным углам ворот. На 37-й минуте Лионель Месси сравнял счёт. Капитан «Барселоны» по центру приблизился к чужой штрафной и исполнил пушечный выстрел под перекладину ворот Кейлора Наваса.

Месси не реализовал пенальти в добавленное к первому тайму время. Курзава ударил по ногам Гризманна в пределах своей штрафной. Месси с точки пробил близко к центру ворот, Кейлор Навас ногами парировал этот удар. В первом матче «ПСЖ» победил со счётом 4:1.

Поставить на победу французской команды в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.38. Успех гостей оценивался в 2.75. А ставки на ничью принимались за 4.05: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4050 рублей.

Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.80, «обе забьют» — за 1.40, пенальти — за 2.40, а проход парижан — за 1.04.

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