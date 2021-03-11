«Ливерпуль» — «Лейпциг»: результат матча 10.03.2021, какой счёт, кто победил, авторы голов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» встречался с «РБ Лейпциг». Встреча прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась победой английской команды со счётом 2:0.
На 71-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Результативную передачу отдал форвард мерсисайдского клуба Диогу Жота. Через три минуты нападающий Садио Мане упрочил преимущество английской команды в счёте, забив второй гол после передачи форварда Дивока Ориги.
Первый матч завершился победой «Ливерпуля» со счётом 2:0. Таким образом, английский клуб выходит в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «РБ Лейпциг» завершает выступление в турнире.
Поставить на победу британской команды в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.40: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2400 рублей. Успех гостей оценивался в 3.10, а ставки на ничью принимались за 3.70.
Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.23, «обе забьют — нет» — за 2.30, а проход «Ливерпуля» — за 1.11.
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