«Манчестер Юнайтед» — «Милан»: прогноз Владимира Стогниенко на встречу Лиги Европы

Спортивный комментатор и шеф-редактор Okko Спорт, амбассадор букмекерской компании BetBoom Владимир Стогниенко сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Милан» в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2020/2021.



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.09.



«Самая интересная пара в 1/8 финала Лиги Европы. Теоретически ее можно было бы представить и в Лиге чемпионов, так как и «Манчестер Юнайтед», и «Милан» находятся в лидирующих группах своих чемпионатов и в целом проводят неплохой сезон.



У «Милана» сложностей больше. Еще недавно команда лидировала в серии и претендовала на золото, но уже подотстала от «Интера». Ощущается, что в отсутствии Чалханоглу, Ибрагимовича уже не получается также быстро выходить из обороны в атаку, не получается также эффективно создавать моменты. В общем, травмы мешают «Милану», поэтому есть и сложности с результатом. В принципе, Пиоли умеет адаптироваться, это он не раз доказывал, но если соперник с плотной игрой, а «МЮ» как раз именно такая команда, то «Милану» приходится нелегко.



Еще один важный момент, все-таки Лига Европы не приоритетный для «Милана» турнир. Это чувствовалось по противостоянию с «Црвеной Звездой», которую «Милан» не без труда прошел. Ощущается, что «Милан» больше думает о Серии А. Даже есть теоретические шансы на скудетто. Я уже молчу о том, что путь из чемпионата в Лигу чемпионов значительно проще, чем через Лигу Европы. Видимо, у «Милана» пока не получается максимально эффективно выступать во всех турнирах. Приходится чем-то жертвовать. В Лиге Европы Пиоли идет на определенную ротацию, так что «Милану» важнее Серия А.



«Манчестер Юнайтед» совсем перестал пропускать. Уже четыре подряд матча на ноль во всех турнирах, в том числе и победа над «Манчестер Сити». У Сульшера тоже есть травмированные, наверняка будет какая-то ротация, но мне кажется, что скамейка у «Манчестера» хорошая.



В общем, «Манчестер Юнайтед» — фаворит, но стоит подумать над таким вариантом, как тотал меньше 2,5 мяча. Аргументы понятны. У «Милана» серьезные потери в атаке, а «Манчестер Юнайтед» мало пропускает плюс вечные аргументы про тяжелый график. Можно попробовать простой тотал меньше 2,5 мяча», — сказал Стогниенко.

«МЮ» — «Милан». Прогноз на матч: 90 минут страданий для Доннаруммы на «Олд Траффорд» Эта вывеска достойна Лиги чемпионов. Но станет украшением четверга.