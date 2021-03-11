«Манчестер Юнайтед» — «Милан»: ставка Максима Калиниченко на матч 1/8 финала Лиги Европы

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Милан».



Ставка: тотал голов «Милана» больше одного за 1.88.



«Манчестер Юнайтед» примет дома «Милан» в 1/8 финала Лиги Европы. Это великолепная пара двух фаворитов этого еврокубка. Оба они располагаются на вторых местах в своих домашних чемпионатах и при этом не выступают в Лиге чемпионов. «МЮ» оттуда вылетел после группового этапа, а «Милан» изначально стартовал в ЛЕ.



Обе команды в этом сезоне показывают отличный футбол. В последние годы мы привыкли видеть их далеко не на первых местах, однако в этом году они являются претендентами на чемпионство. Примечательно, что и «МЮ», и «Милан» в таблицах домашних лиг опережают только географические соседи – «Манчестер Сити» лидирует в АПЛ, а «Интер» — в Серии А.



Такая пара в 1/8 финала, с одной стороны, подарок, а с другой – наверное, хотелось бы увидеть их противостояние на более поздней стадии этого турнира. Но всё равно это топовая вывеска. Очень интересно посмотреть на то, как пройдёт их первый матч, в котором они будут только заново знакомиться друг с другом. Основная драма придётся на ответную игру, а сейчас можно ожидать задорный футбол от обеих команд.



Интересно было бы посмотреть на то, как в их противостоянии проявил бы себя Ибрагимович, который некоторое время защищал и цвета «МЮ». Из-за травмы он не примет участия в их первой игре. Но и у «Юнайтед» есть свои потери – по личным причинам Де Хеа не будет стоять в воротах «красных дьяволов».



По моему мнению, обе команды покажут яркий, атакующий футбол. «МЮ» после того, как смог прервать длинную победную серию «Манчестер Сити», находится на эмоциональном подъеме. Лучшего момента для его матча с «Миланом» нельзя было и придумать. А команда Пиоли после невнятных матчей с «Црвеной» в 1/16 ЛЕ, думаю, собирается тоже выдать яркую игру», — сказал Калиниченко.

«МЮ» — «Милан». Прогноз на матч: 90 минут страданий для Доннаруммы на «Олд Траффорд» Эта вывеска достойна Лиги чемпионов. Но станет украшением четверга.