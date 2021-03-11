«МЮ» — «Милан»: прогноз Романа Павлюченко на матч Лиги Европы 11 марта

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Милан».
Ставка: победа «МЮ» за 1.70.
«Манчестер Юнайтед» принимает на своём поле «Милан» 11 марта в рамках Лиги Европы. Последние очные встречи завершались с ничейным счётом.
«Красные дьяволы» набрали превосходную форму и достаточно давно не знают поражений, да и в Лиге Европы показали великолепную готовность — вынесли крепкий «Реал Сосьедад» со счётом 4:0. Недавно смогли остановить казавшийся непобедимым «Манчестер Сити» (2:0) в АПЛ.
На мой взгляд, победу одержит принимающая сторона, причём может создать весьма неплохой задел перед ответным матчем. Манкунианцы набрали просто потрясающие кондиции, и вряд ли их кто-то остановит сейчас, тем более на «Олд Траффорд».
Миланцы проводят крутой сезон и впервые за долгое время сражаются в Италии за чемпионство, пусть и идут сейчас на второй позиции. В еврокубках дела обстоят не так хорошо. Более того, сербскую «Црвену Звезду» (2:2 и 1:1) получилось пройти только за счёт правила гостевого гола.
Считаю, что итальянцам в этой Лиге Европы трофей не светит, всё-таки команда настроена на внутреннее первенство. В Милане ещё будут какие-то шансы, но с англичанами бороться на их земле крайне сложно. Чуда не жду», — сказал Павлюченко.
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