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«Манчестер Юнайтед» — «Милан»: прогноз Ильи Казакова на игру Лиги Европы 11 марта

«Манчестер Юнайтед» — «Милан»: прогноз Ильи Казакова на игру Лиги Европы 11 марта
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» — «Милан».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.63.

«Очень громкая вывеска. Обе команды нестабильны. «Юнайтед» в нынешнем состоянии – это команда, которая, может, не будет претендовать на победу в важных турнирах. Но это клуб, который при Сульшере научился играть против топ-команд. С учетом того, что игра пройдет на «Олд Траффорд», я предлагаю оттолкнуться от победы хозяев.

Команды около десяти лет не играли между собой. Тогда «Манчестер» выиграл, но это была другая команда, да и «Милан» был другим клубом. Если посмотреть на статистику домашних встреч, то «Манчестер» – четыре победы против одного поражения. «Милан» в гостевых матчах против «Юнайтед» играет тяжело», — сказал Казаков.

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Эта вывеска достойна Лиги чемпионов. Но станет украшением четверга.
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