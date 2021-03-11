«Салават Юлаев» — «Трактор»: ставка Владимира Плющева на игру плей-офф КХЛ

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» в основное время за 1.73.



«Трактор» неожиданно неудачно сыграл домашние матчи серии, проиграв оба раза, ни забросив при этом за 120 минут игрового времени ни одной шайбы. Уфимские лидеры, финские легионеры наконец-то сыграли так, как от них ждут. Хартикайнен, Гранлунд и Маннинен отметились заброшенными шайбами в четвертой игре серии, а их команда уверенно выиграла со счетом 3:0. Сейчас команды переехали в Уфу, где сегодня, скорее всего, и определится третий полуфиналист Восточной конференции.



Мне кажется, что сами игроки «Трактора» прекрасно понимают, что соперник их превосходит по всем показателям. Да, у «Салавата Юлаева» по ходу сезона не раз я отмечал проблемы с игрой в обороне, но игры в Челябинске показали, что в этом компоненте уфимцы значительно прибавили. Челябинцам нечего терять – нужно всеми силами идти в атаку, пытаться взломать оборону уфимского клуба. Быстрые форварды «Салавата» этим могут воспользоваться, хотя не думаю, что уфимцы будут играть «вторым номером», — сказал Плющев.

«Салават Юлаев» — «Трактор». Прогноз на 5-й матч: уфимцы не дадут вернуть серию на Урал Даже на своём льду челябинцы не сумели забить «Салавату». В Уфе будет тяжелее.