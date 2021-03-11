«Олимпиакос» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на матч 1/8 финала Лиги Европы
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Олимпиакос» — «Арсенал» в 1/8 финала Лиги Европы.
Ставка: обе забьют за 1.75.
«У «Арсенала» очередное свидание с греками (как-то поднадоело это дело). Кстати, греки сейчас неплохие: 2 поражения в 20 матчах.
Поэтому для «Арсенала» задача будет сложной. Команда регулярно пропускает, уже 8 матчей без сухого остатка. В такой ситуации «Олимпиакос» может себя почувствовать даже фаворитом в этой паре.
Но я думаю, что класса «канониров» хватит на то, чтобы забить. И в этом сезоне еще ни разу не было такого, чтобы «Арсенал» в Лиге Европы не отличился. Поэтому думаю, что нам надо в этой игре рассмотреть вариант с обменом голами», — сказал Казанский.
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Именно греки выбили лондонцев из Лиги Европы в минувшем сезоне. Пора платить по счетам.
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